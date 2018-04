CBF anuncia data da convocação para a Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira que a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia acontecerá no dia 14 de maio. A lista de 23 atletas que lutarão pelo hexacampeonato será lida pelo técnico Tite na sede da entidade, no Rio.

Este é o mesmo dia em que todas as seleções devem enviar à Fifa uma lista de 35 nomes pré-selecionados. Em 4 de julho, os times devem reduzir a lista e definir os 23 inscritos. O Brasil, no entanto, tem o costume de determinar previamente os 23 convocados. A apresentação da equipe está marcada para o dia 21 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

A equipe ainda passará por Londres, onde treinará no CT do Tottenham e disputará amistoso contra Croácia, em 3 de julho, e por Viena, onde enfrentará a Áustria, no dia 10. A chegada a Sochi, seu quartel-general na Rússia, será no dia 11. Seis dias depois, o time estreia no Mundial diante da Suíça, em Rostov.