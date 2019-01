CBF anuncia acordo com mais um patrocinador

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na segunda-feira 7 que fechou um acordo com a Semp TCL de patrocínio para as seleções masculina e feminina do Brasil. O acordo com a empresa do setor de eletroeletrônicos é válido pelos período de três anos e engloba as equipes principal e de base da equipe nacional.

Em nota, a CBF explicou que o acordo permite a exploração em campanhas publicitárias da empresa de ativos da seleção, como símbolos, uniformes e mascote, além do desenvolvimento de produtos personalizados da seleção. A marca da Semp TCL também será exposta no backdrop de entrevistas coletivas e placas de publicidade em treinamentos da seleção. E a empresa deve criar conteúdos da seleção para os seus produtos.

A marca era parceira há algum tempo ds CBF, patrocinando os uniformes do árbitros há quatro anos. Além disso, expôs sua marca na cabine do VAR durante a edição de 2018 da Copa do Brasil. A entidade tem outros nove patrocinadores e três parceiros, de acordo com seu site oficial.

(com Estadão Conteúdo)