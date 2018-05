Cavani relembra problema com Neymar e pede ‘união’ no PSG

Especulado em outras equipes, o atacante Edinson Cavani disse que pretende continuar no Paris Saint-Germain, clube do qual é ídolo e maior artilheiro da história. Em declarações à RMC nesta quarta-feira, o jogador uruguaio pediu mais união para o clube conseguir alcançar o sonho de conquistar a Liga dos Campeões e falou sobre os desentendimentos que teve com o parceiro Neymar.

“Tenho contrato até 2020 e acho que a história de amor com este clube cresce com o tempo. Estou muito feliz no PSG, tenho muita vontade de alcançar os objetivos propostos pelo clube. A meta é ganhar a Liga dos Campeões”, declarou à rádio francesa.

Para o atacante de 31 anos, o PSG ainda pode melhorar a relação entre seus jogadores. “Talvez faltou estarmos um pouco mais unidos, juntos… Nos expressar um pouco mais como grupo, não apenas como um time, mas como uma família”, insistiu o maior artilheiro da história do PSG.

O uruguaio voltou a falar da polêmica com Neymar sobre quem deveria bater os pênaltis da equipe. “É verdade que houve um problema neste momento com Neymar. Conversamos… Eu disse que sou o primeiro a querer que ele ganhe prêmios individuais, mas desde que coloque os objetivos coletivos à frente”.

Cavani não quis avaliar se seus companheiros passaram poucas bolas para na eliminação diante do Real Madrid. “Não é meu trabalho analisar estas coisas, dizer porque toquei tão pouco na bola. Sei que não sou tecnicamente extraordinário, que não posso driblar quatro ou cinco jogadores, mas um time não precisa só disso.”