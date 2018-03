Cavalieri retorna à Inglaterra após passagem decepcionante

O Crystal Palace, 17º colocado do Campeonato Inglês, confirmou nesta sexta-feira a contratação do goleiro Diego Cavalieri, que jogou no Fluminense de 2011 a 2017. Essa será a segunda passagem do goleiro de 35 anos na Inglaterra: a primeira, no poderoso Liverpool, entre 2008 e 2010, foi bastante decepcionante.

O goleiro revelado pelo Palmeiras deixou o clube paulista em 2008 e foi para o Liverpool por 4 milhões de euros na época. Durante todo o período em que esteve no clube, foi reserva do espanhol Pepe Reina e jogou apenas dez jogos, nenhum deles pelo Campeonato Inglês. Foram dois pela fase qualificatória da Liga Europa, dois pela Liga dos Campeões, dois pela Copa da Inglaterra e quatro pela Copa da Liga Inglesa. Cavalieri acumulou seis vitórias e quatro derrotas pelo time, com 12 gols sofridos.

O goleiro rescindiu seu contrato com os ingleses e foi jogar no Cesena da Itália, antes de ser contratado pelo Fluminense, onde se tornou ídolo. No Crystal Palace, disputará posição com o argentino Julián Speroini, de 38 anos, e com o galês Wayne Hennessey, de 31. O brasileiro usará a camisa 16.

Jogos de Diego Cavalieri pelo Liverpool