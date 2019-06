Catar mima a torcida no Morumbi, de olho em 2022

A Federação do Catar promoveu uma ação de marketing em um dos setores do estádio do Morumbi para tentar atrair torcedores, antes do jogo contra a Colômbia, pela Copa América, no Morumbi. Foram distribuídos cerca de 4.000 cachecóis em 1.120 cadeiras de um dos setores, que tinham brasileiros e muitos colombianos.

Nas poucas arquibancadas que não estavam vazias, cataris, colombianos e brasileiros exibiam os cachecóis e bandeiras do país convidado do torneio. O motivo do mimi: sede da Copa de 2022, o Catar tenta atrair turistas e se descolar da imagem negativa que rondou sua candidatura. Nesta semana, o ex-jogador e dirigente francês Michel Platini foi detido, acusado de corrupção envolvendo a escolha da sede da próxima Copa.