Catar bate Japão e conquista a Copa da Ásia pela primeira vez

Próximo país-sede da Copa do Mundo, em 2022, o Catar conquistou a Copa da Ásia pela primeira nesta sexta-feira, 1º, ao vencer o Japão, na final, por 3 a 1, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Esse é o primeiro título de relevância da seleção, que nunca disputou uma Copa do Mundo.

Depois de derrotar o anfitrião Emirados Árabes Unidos na semifinal por 4 a 0, o Catar não teve problemas contra o tetracampeão Japão, que pela primeira vez perde uma final de Copa da Ásia. Almoez e Hatim fizeram 2 a 0 para os cataris em 27 minutos. O Japão descontou apenas aos 24 do segundo tempo, com Minamino, mas aos 38, de pênalti, Afif fez o gol do título catari.

Tanto Catar quanto Japão participarão da Copa América em junho e julho, no Brasil. O Catar enfrentará Argentina, Colômbia e Paraguai, enquanto o Japão jogará contra Chile, Equador e Uruguai.

O time é dirigido pelo espanhol Félix Sánchez. Dos 23 campeões asiáticos, 22 jogam no futebol catari e um deles, Khaled Mohammed, disputa a terceira divisão do futebol espanhol pelo Cultural Leonesa. Anteriormente, o melhor resultado da equipe na Copa da Ásia foi a presença nas quartas de final em 2000 e 2011, em torneio disputado no Catar. Neste ano, a equipe venceu as sete partidas disputadas, marcando 19 gols e sofrendo apenas um, na decisão.