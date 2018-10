Cássio vê Cruzeiro superior ao Corinthians: ‘Vai ter de ser na vontade’

Na véspera da decisão da Copa do Brasil, o goleiro Cássio, do Corinthians,afirmou nesta terça-feira que o clube paulista é inferior tecnicamente ao Cruzeiro e considerou que a única grande taça que falta em sua prateleira terá de vir da maneira que a torcida alvinegra mais aprecia: na base da raça. O primeiro jogo acontece no Mineirão, na quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília).

“O equipe do Cruzeiro é mais qualificada tecnicamente. Claro que, em uma decisão como essa, as duas camisas pesam. São dois times vencedores e acostumados a finais. Mas, se for olhar o histórico do Corinthians, é sempre na vontade, na dedicação, na superação. Então vamos da mesma maneira”, afirmou Cássio, em entrevista coletiva no palco da final, ao lado do goleiro Fábio, capitão do Cruzeiro.

Cássio ganhou a titularidade no Corinthians em 2012, durante a campanha que deu o título da Copa Libertadores ao clube. Depois foi fundamental na conquista do Mundial de Clubes, e esteve presente também em títulos do Campeonato Brasileiro, Paulistão e da Recopa Sul-Americana. O ídolo alvinegro ainda persegue a Copa do Brasil.

“Sou um privilegiado, nem nos melhores sonhos imaginava ter uma história tão grande no Corinthians. Tantos jogadores consagrados que passaram pelo Corinthians e não conseguiram vencer. Só o fato de poder estar em mais uma final como essa, pra mim, já é muito. É um legado para contar aos filhos e netos”, afirmou.

O Corinthians fará um último treino na tarde desta terça-feira, quando o técnico Jair Ventura fará os ajustes finais na equipe. O clube faz mistério sobre a escalação do lateral Fagner, que ficou de fora dos dois últimos jogos por causa de uma fibrose na coxa esquerda. “É um jogador que pode nos ajudar muito por toda a bagagem que tem. Mas se não puder entrar em campo, quem entrar vai dar conta do recado e substituir à altura”, finalizou Cássio.

Fábio rejeita favoritismo

Ao ouvir Cássio dizer que o Cruzeiro é melhor tecnicamente, Fábio tratou de tirar qualquer favoritismo de sua equipe. “Pela grandeza e tradição, dentro da final se zera tudo o que foi feito antes. Temos de mostrar o melhor futebol para que se possa concretizar o título. Tudo vai ser colocado à prova dentro dos dois jogos. Quem tiver mais equilíbrio com certeza vai sobressair e ficar com o título.”

O ídolo cruzeirense minimizou o fato de o Cruzeiro ainda não ter vencido em casa na atual edição da Copa do Brasil – soma dois empates e uma derrota em Belo Horizonte. Para o capitão da equipe, o equilíbrio nas duas partidas é o mais importante. “A competição pede equilíbrio. Não adianta fazer só um grande jogo, se sobressair em um aspecto e depois ficar devendo e ser eliminado. O Cruzeiro tem a consciência de fazer os dois jogos o mais equilibrado possível.”