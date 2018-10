Cássio minimiza derrota no Mineirão: ‘Corinthians saiu vivo’

O goleiro Cássio foi mais uma vez o destaque do Corinthians nesta quarta-feira. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, o capitão da equipe fez ao menos duas grandes defesas e deixou o time vivo na disputa da decisão da Copa do Brasil. Após a partida, Cássio analisou o tropeço fora de casa e se mostrou esperançoso com a partida de volta, marcada para a próxima quarta, em Itaquera.

“Acho que o Corinthians sai vivo. É jogar em casa, com a força da torcida, para reverter o resultado. Temos que acreditar, porque um gol mínimo já pode reverter a vantagem. Vamos trabalhar para dar a volta por cima”, emendou.

O volante Gabriel também minimizou o fato de o Corinthians não ter causado nenhum perigo ao goleiro Fábio durante todo o jogo e considerou o resultado no Mineirão satisfatório. “Precisamos corrigir os erros, mas não está nada perdido. Dá ainda para reverter. Agora, vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida e vamos em busca do título.”

Thiago Neves valoriza vantagem

Do lado cruzeirense, o meia Thiago Neves, autor do gol e destaque da partida, fez questão de valorizar o resultado. “Tivemos mais volume de jogo, principalmente no primeiro tempo. Criamos muitas chances e marcamos o gol. O importante foi vencer, porque agora nós temos a vantagem do empate. Mas nada está ganho ainda, faltam mais 90 minutos”, afirmou.

O meia disse que o Cruzeiro já esperava por um adversário bem fechado. “A gente queria jogar pelos lados, até para buscar os gols. Nossa preocupação era arrumar ânimo para fazer o gol. Fizemos uma partida bem tranquila, tivemos duas ou três chances para fazer o segundo ou terceiro”, concluiu.

O zagueiro Dedé elogiou o adversário, mas também apontou a superioridade cruzeirense. “O Corinthians defendeu muito bem, mas nós também fomos bem na defesa e não demos espaço para os contra-ataques. Foi importante essa vantagem pra levar para lá, porque vai ser muito difícil segurar”, ponderou.