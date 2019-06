Cássio de verde? Não em Itaquera

Dizem as leis não escritas de Itaquera que é proibido usar verde, a cor do rival Palmeiras, em jogos do Corinthians. Até mesmo os atletas têm chuteiras na cor da esperança vetadas. Cássio, goleiro e ídolo do clube alvinegro, sabe disso e não quis correr o risco nem a serviço da seleção brasileira. Tanto no treino da véspera quanto no aquecimento da partida contra o Peru, neste sábado, 22, pela Copa América, ele utilizou um agasalho de cor cinza, enquanto os colegas Alisson e Ederson ostentaram suas camisas verdes. Cássio ficará na reserva de Alisson, que, por sua vez, atuará de preto.