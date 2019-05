Casillas tranquiliza fãs depois de infarto: ‘Susto grande’

Iker Casillas usou as redes sociais para tranquilizar os fãs depois de sofrer um infarto nesta quarta-feira, 1º, no treino do Porto. Internado no Hospital CUF Porto, onde passou por um cateterismo, o goleiro espanhol agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo e disse ter passado por um “grande susto”.

“Tudo controlado por aqui, um susto grande, mas com as forças intactas. Muito obrigado a todos pelas mensagens e o carinho”, escreveu o jogador de 37 anos, multicampeão com o Real Madrid e com a seleção espanhola.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2019

Casillas renovou seu contrato com Porto por mais um ano, até o fim da próxima temporada, mas devido ao problema cardíaco não deve atuar nos últimos jogos do Campeonato Português. Faltando três rodadas, o time está dois pontos atrás do líder Benfica. Na Taça de Portugal, fará a final contra Sporting, em 25 de maio.

Neste sábado, o Porto recebe o Aves, no Estádio do Dragão, às 16h30 (de Brasília). O líder Benfica recebe o Portimonense, também no sábado, às 14 horas (de Brasília).