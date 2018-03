Casemiro: ‘Neymar e Cristiano dariam muito certo juntos’

Enquanto crescem os rumores sobre o destino de Neymar para a próxima temporada na Europa, Casemiro, volante do Real Madrid, um dos times que brigam pela contratação do atacante do Paris Saint-Germain, disse, em entrevista à emissora espanhola Cope, que Neymar e Cristiano Ronaldo “dariam muito certo jogando juntos.” Casemiro. porém, ressaltou que a negociação cabe aos dirigentes e não aos jogadores.

“Ele (Neymar) sabe que a porta de Madrid está aberta para ele, eu o contrataria com certeza, espero que ele venha para o Real na próxima temporada, faria uma ótima dupla com Cristiano, mas é algo que cabe ao Florentino Perez (presidente do Real Madrid)”, disse o volante.

Apesar do desejo de ter Neymar como companheiro de time, Casemiro não acredita na possibilidade do atacante trocar o Paris Saint Germain pelo algoz na Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid. “Não acho que exista alguma chance, ele sempre fala que está muito feliz em Paris, tem muitos brasileiros por lá.”