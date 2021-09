Casemiro defende o futebol de seleções: ‘Sonho de todo jogador’

Brasil e Chile se enfrentam nesta noite em Santiago, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em um contexto de turbulência. Para o primeiro jogo da seleção principal após perder a Copa América para a Argentina, a seleção brasileira teve problemas depois que a Premier League, o Zenit e o Sporting decidiram não liberar seus atletas, um total de 12 jogadores. A nova polêmica envolvendo o calendário das datas-Fifa acendeu um debate sobre a importância do futebol de seleções, que costuma se chocar com os interesses dos clubes.

O capitão da equipe para esta noite está definido e será o volante Casemiro, que participou de entrevista coletiva nesta quinta-feira, 2, e defendeu o desejo dos atletas de sempre vestir a camisa de suas seleções. “É difícil você falar que o futebol de seleções está ameaçado, pois assim como o meu, o sonho de todo mundo é vestir a camisa de sua seleção e vencer uma Copa do Mundo.”

O jogador do Real Madrid disse que sempre deixou clara sua vontade de cumprir a convocação, mesmo com a postura de La Liga ao querer barrar a convocação de jogadores que atuam na Espanha. O jogador ainda apoiou a decisão das entidades de realizar três partidas nesta Data Fifa, uma a mais que o habitual, o que gerou insatisfação dos clubes. “Acho até melhor e o mister (Tite) também”.

Escolhido por Tite como capitão para a partida contra o Chile, Casemiro assumiu postura de liderança. Um dos poucos remanescentes do “time base” do Brasil na última Copa do Mundo, o volante conquista, cada vez mais, um espaço de referência no elenco. Contudo, dividiu a responsabilidade, afirmando o espírito de liderança do grupo: “Mas não sou só eu, existem outros líderes no elenco para esse cargo”.

Tive a chance de participar da coletiva e enviar pergunta ao volante da seleção: Casemiro, você é o único jogador titular de meio-campo da última Copa do Mundo que continua sendo escalado. Agora como capitão, de que maneira você enxerga sua importância neste ciclo para o Catar? pic.twitter.com/Jak7wUXBU5 — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) September 2, 2021

A equipe treinada por Tite venceu todos os seis jogos disputados até aqui nas Eliminatórias. A partida diante do Chile está marcada para às 22h e será transmitida pela Rede Globo e pelo canal pago SporTV.