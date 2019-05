Casagrande se ‘desculpa’ pelo ‘prêmio’ da Globo a Sidão

O goleiro do Vasco, Sidão, não teve um bom dia em campo: falhou num dos gols do Santos e ainda mostrou insegurança em outros lances, principalmente nas saídas de bola.

A atuação foi tão desastrosa que o “prêmio” oferecido pela Globo em suas transmissões, em votação aberta pela internet, foi para Sidão, eleito o “craque do jogo”. O constrangimento foi geral, inclusive da repórter que entregou o “prêmio” ao vivo, assim que terminou o jogo. O comentarista da Globo, Casagrande, se sentiu mal com a situação e postou em seu perfil no Instagram um pedido de desculpas ao jogador, creditando o prêmio da emissora como “ridículo”.

Assim que acabou o jogo Sidão deu entrevista à repórter que entregou a placa a ele: “Acho que até o primeiro gol no meu erro individual o time estava bem e estávamos fazendo o que treinamos, de sair com posse de bola e quebrar a linha de pressão do Santos. Eu errei. Nós sofremos o gol e a partir daí o time sentiu um pouco e veio esse resultado ruim para nós.”