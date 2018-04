Casagrande deixa hospital após passar mal em transmissão

Walter Casagrande Júnior, ex-jogador e hoje comentarista da TV Globo, recebeu alta hospitalar na manhã desta segunda-feira e passa bem, informou a emissora. Ele se sentiu mal durante a final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Corinthians, e foi levado a um hospital na região da Avenida Paulista, acompanhado por profissionais da Globo.

O ex-atacante, com passagens por Corinthians, São Paulo, Torino, Porto, Flamengo e seleção brasileira, passou a noite no hospital, em observação, e foi liberado pela manhã. O narrador Cléber Machado chegou a confirmar a situação ainda no ar durante a transmissão.

“O Casa teve uma indisposição, o pessoal do serviço médico do Palmeiras deu uma olhada, fez o atendimento, ele está legal, mas está sendo poupado do segundo tempo. Boa recuperação para o Casagrande. É a ausência no segundo tempo”, explicou o narrador.