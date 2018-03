Casagrande critica Romero: ‘Não sabe nem quem é Pelé’

O ex-jogador do Corinthians e atual comentarista da TV Globo, Walter Casagrande Jr., criticou o atacante corintiano Ángel Romero nesta terça-feira, durante o quadro “Fala Casão”, do programa Globo Esporte, por ter chamado o Santos de “time pequeno”, após empate em 1 a 1 no clássico do último domingo, válido pelo Campeonato Paulista. Casagrande disse que o jogador paraguaio deveria “estudar a história do Santos.”

“O departamento de marketing do Corinthians deveria imprimir toda a história do Santos e dar para o Romero ficar estudando. Um cara que fala isso não sabe nem quem é o Pelé. Não se pode falar na da história do clube. Pode chamar de freguês, mas falar que é time pequeno? Não foi engraçado nem para a torcida do Corinthians, que ficou 11 anos sem ganhar Santos nos anos 1960″, afirmou o ex-atacante.

Entre 1957 e 1968, o Santos ficou 22 partidas sem perder para o maior rival pelo Campeonato Paulista. Naquele intervalo, o Corinthians teve apenas duas vitórias em jogos válidos pelo já extinto Rio-São Paulo.

Logo após o clássico, no domingo, o atacante Romero deu declaração a uma rádio criticando os adversários e o clube santista. “O cara me deu uma porrada, mas está tudo bem. Faz parte do jogo. Olha como estão comemorando (os torcedores). Time pequeno”, afirmou o paraguaio. O zagueiro David Braz respondeu. “Ele é moleque. O Santos nunca caiu”, disse, ironizando o rebaixamento do Corinthians em 2007.