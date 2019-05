Casa de Arthur é assaltada durante vitória do Barcelona

A casa do volante Arthur, do Barcelona e da seleção brasileira, foi assaltada enquanto o jogador participava da vitória de 3 a 0 do clube espanhol sobre o Liverpool, pela semifinal da Liga dos Campeões, no Camp Nou, na noite desta quarta-feira, 1.

De acordo com o jornal El Taquigrafo, os assaltantes entraram na residência no bairro de Les Corts, em Barcelona, por uma janela aberta, portando uma machadinha e uma chave de fenda e foram agressivos na abordagem ao irmão de Arthur, único presente.

O jornal informou que o irmão do atleta foi ameaçado de morte pelos bandidos. Ao site Uol, a assessoria de imprensa do jogador com passagem pelo Grêmio confirmou o assalto, mas negou que houvesse alguém na residência.

O El Taquigrafo informou que os assaltantes levaram joias e objetivos de valor, como um relógio Rolex. A polícia catalã investiga o caso.

Recentemente, outros jogadores brasileiros, como Thiago Silva e Philippe Coutinho sofreram com assaltos em suas residências durante partidas.