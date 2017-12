Carol Portaluppi chega a Abu Dhabi e leva bronca de Renato

Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, chegou a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, na noite desta quinta-feira para acompanhar o pai, que dirige o Grêmio neste sábado na final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid.

Carol acompanha o pai em partidas dos clubes que ele treina. Após a classificação do Grêmio para a decisão do Mundial, ela recebeu convite para viajar e avisou que o pai a havia proibido de fazer vídeos durante sua estadia. Mesmo assim, ela gravou.

Mas logo nos primeiros vídeos com a presença do pai, ela já levou bronca. “Não começa”, disse no primeiro. Na sequência, deu bronca na filha. “Desliga isso aí Carol. Só vou te pedir uma vez. Desliga isso aí”. Por fim, mostrou seriedade pelo momento, apesar da descontração da filha. “Já falei que estamos trabalhando e o negócio aqui é sério”.