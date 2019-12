Carlo Ancelotti quer Everton brigando por vaga na Liga dos Campeões

O italiano Carlo Ancelotti assumiu o desafio de ser o técnico do Everton, com quem assinou um contrato de três anos e meio, e disse nesta segunda-feira, 23, que acredita que a equipe dos brasileiros Bernard e Richarlison tem potencial para se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

O treinador, que ficou desempregado por apenas 11 dias depois de ter sido demitido do Napoli, afirmou durante a apresentação nos ‘Toffees’ que quer ver o time brigando pelas primeiras posições do Campeonato Inglês.

“O objetivo a longo prazo é ser competitivo na Premier League, mas o objetivo do clube precisa ser ir para a Liga dos Campeões. Porém, o nosso desafio é jogar um futebol melhor”, declarou o italiano ao ser apresentado.

O Everton tinha a expectativa de disputar vaga em competições europeias, mas faz uma primeira metade de Inglês ruim. Depois da demissão de Marco Silva, ainda não perdeu, com dois empates e uma vitória, mas ainda aparece apenas na 15ª posição, com 19 pontos, a quatro do Aston Villa, que abre a zona de rebaixamento.

Publicidade

“Eu concordei em vir por causa da ambição e da história deste clube. É uma entidade com uma tradição e uma grande atmosfera graças aos seus torcedores”, acrescentou o técnico, que destacou a melhora da equipe nos últimos jogos.

“Assisti aos últimos quatro jogos, e o trabalho do treinador (interino, Duncan Ferguson) e dos jogadores foi fantástico. Eu gostaria de implementar um bom estilo. Não sei se vou conseguir, Mas vou tentar”, prometeu.

Ancelotti realizou o primeiro treino à frente dos ‘Toffees’ neste domingo, e a estreia está marcada para a próxima quinta, no chamado ‘Boxing Day’, contra o Burnley. “A intenção é melhorar, crescer e se tornar uma grande equipe”, disse.

Sobre a possível chegada de reforços, a imprensa inglesa especulou a contratação do sueco Zlatan Ibrahimovic, com quem Ancelotti trabalhou no Paris Saint-Germain. Entretanto, o italiano descartou essa possibilidade.

Publicidade

“Ele é um grande amigo meu. Já treinei muitos jogadores bons e fantásticos. Ibrahimovic terminou a sua estadia na Inglaterra no Manchester United. Eu não sei o que ele vai fazer. Vou telefonar para ele para ver se ele quer vir para Liverpool para se divertir. Se quiser, pode vir, mas não para jogar”, esclareceu.