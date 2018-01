Carlitos Tevez: ‘Voltei porque quero ganhar a Libertadores’

Carlos Tevez foi apresentado nesta terça-feira no Boca Juniors e nesta terceira passagem pela equipe, foi claro sobre o seu objetivo: conquistar a Copa Libertadores. Seis vezes campeão da competição, o Boca não conquista o torneio desde 2007. “Voltei porque quero ganhar a Libertadores, como todos os torcedores. Já me resta pouco tempo no futebol e preciso aproveitar”, comentou o jogador, de 33 anos, campeão em 2003, atuando pelo próprio clube. “Quero aproveitar esses dois anos de contrato porque são os últimos que me restam.”

Depois de uma passagem pelo Shanghai Shenhua, da China, onde foi criticado pela forma física, Tevez garantiu que tem condições de atuar em alto nível pelo Boca. “Fisicamente estou muito bem, já estava me preparando. Tenho de mostrar dentro de campo.”

O ex-jogador do Corinthians terá um conhecido rival pela frente: o Palmeiras, que também está no Grupo 8 da Libertadores. O Alianza Lima, do Peru, é o outro adversário já definido da chave.