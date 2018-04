Carioca: Vasco e Botafogo prometem jogo quente na final

O Vasco recebe o Botafogo pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca neste domingo, às 16h (de Brasília), no Macaranã. Os vascaínos têm a vantagem do empate, pois venceram a primeira partida por 3 a 2, no último domingo, no estádio Nilton Santos. O Botafogo precisa de uma vitória simples para levar o jogo para os pênaltis e de dois gols de diferença para levantar a taça.

Os três jogos entre as duas equipes no Campeonato Carioca foram emocionantes, todos com vitórias por 3 a 2 e com os mandantes saindo derrotados. Ainda na fase de grupos, o Vasco venceu, na semifinal da Taça Rio, o Botafogo levou a melhor e no primeiro jogo da final do torneio deu Vasco.

Apesar de nenhum dos finalistas ter vencido o primeiro ou segundo turno, a fórmula do Campeonato Carioca permite que o campeão não seja necessariamente quem venceu turnos.