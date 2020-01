Carioca: Sem acordo com Globo, Flamengo não terá jogos transmitidos na TV

O Flamengo anunciou na última quinta-feira 17 que não fechou acordo com o Grupo Globo para a transmissão do Campeonato Carioca 2020. O clube, a princípio, não terá seus jogos do torneio transmitidos na televisão, pois a emissora não acatou as demandas rubro-negras, que pediam a “consideração da nova fase da equipe” para renovar o contrato com aumento dos valores.

“O Flamengo informa que, em razão do término de seu contrato com o Grupo Globo para a transmissão do Campeonato Carioca e a posição da emissora em só renová-lo mantendo exatamente as mesmas condições comerciais acertadas em 2016, não levando em conta a nova fase do Flamengo e nenhum dos pontos sugeridos pelo clube para uma possível renovação, os jogos de nosso time de futebol profissional no Carioca 2020 não serão transmitidos nos canais abertos da Globo, no SporTV em TV paga e no canal Premiere”, comunicou o clube em nota.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, detalhou o impasse com a Globo durante o evento de lançamento do Campeonato Carioca. Segundo ele, o clube rubro-negro recebe a mesma quantia de Fluminense, Vasco e Botafogo, mas “sozinho é maior do que os outros três somados”.

“Esse contrato é antigo, de 2016, firmado em outras bases. O Flamengo tinha outro plantel. Era outro tipo de espetáculo e demanda pela audiência. Isso mudou muito ao longo dos anos. Por outro lado, acompanhamos os índices de audiência. Podemos garantir que mais da metade dos assinantes compram o Carioca por causa do Flamengo. O porcentual oferecido neste contrato é igual ao dos outros três grandes. O Flamengo sozinho é maior em termos de demandas do que os outros três somados. É muito inferior ao que achamos que o clube merece”, declarou Landim.

Publicidade

O clube, apesar do impasse, se comprometeu a colocar todo o elenco para disputar a competição e ressaltou a manutenção do contrato com a Globo para a transmissão do Campeonato Brasileiro, “uma parceria de mais de uma década, pautada pelo profissionalismo e respeito de ambas as partes”. “Temos certeza que, assim como fizemos em todo o decorrer do ano passado juntos, torcida e time serão mais uma vez protagonistas de momentos especiais para o futebol brasileiro”, concluiu o Flamengo.

A Globo comunicou em nota que o valor pedido pelo Flamengo está desequilibradamente acima do acordo feito com outros clubes até 2024. A emissora afirmou que utiliza modelos “com critérios que visam maior equilíbrio e respeito com todas as equipes participantes”, mas ressaltou o desejo de chegar a um acordo com o Flamengo.

“Infelizmente não chegamos a um acordo, pois o valor pedido pela diretoria rubro-negra está muito acima do acerto já feito com outros clubes e a Federação do Rio de Janeiro. Temos grande interesse nesses direitos e continuamos sempre abertos ao diálogo. Adotamos cada vez mais modelos com critérios que visam maior equilíbrio e valorizam a meritocracia esportiva e comercial na alocação de valores. É um sinal de respeito pelas equipes e pelos torcedores que defendem todas as cores”, informou a emissora.