Carioca: Fluminense vence Flamengo nos pênaltis e é campeão da Taça Rio

Após vencer a disputa fora dos gramados e poder exibir a final da Taça Rio com exclusividade, o Fluminense bateu o Flamengo dentro de campo na noite desta quarta-feira, 8, no Maracanã, e garantiu o título do segundo turno do Campeonato Carioca. A conquista veio nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e força dois novos confrontos entre os rivais para definir o campeão do Estadual – já que o Rubro-Negro venceu a Taça Guanabara.

Gilberto abriu o placar para o Tricolor de cabeça aos 37 minutos do primeiro tempo. O lance, que teve a ajuda do VAR para ser validado pela dúvida sobre um impedimento do lateral, foi praticamente o único de perigo antes do intervalo. O próprio Gilberto havia tido uma chance em outra cabeçada defendida por Diego Alves no primeiro tempo, e o Flamengo só chegou na bola aérea, em oportunidade desperdiçada pelo zagueiro Léo Pereira.

O Rubro-Negro melhorou no segundo tempo, principalmente após as mexidas do técnico Jorge Jesus. O gol veio de um dos substitutos, o atacante Pedro, revelado nas categorias de base do Tricolor. O camisa 21 completou cruzamento de Filipe Luís aos 31 minutos e deixou tudo igual. Nos pênaltis, Muriel defendeu a cobrança de Willian Arão, viu Léo Pereira chutar por cima e pulou para o canto direito para pegar o último chute de Rafinha para dar o título da Taça Rio ao Fluminense.

O Fla-Flu bateu o recorde de maior live brasileira do YouTube. O show da cantora sertaneja Marília Mendonça alcançou 3,31 milhões de pessoas no dia 8 de abril. Os números da plataforma durante a fase final do jogo mostravam 3,69 milhões de espectadores conectados.