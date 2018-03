Carioca: Fluminense decide Taça Rio contra o Botafogo

Com vantagem do empate na semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca por ter conquistado melhor campanha na primeira fase, o Fluminense se classificou à final ao empatar em 1 a 1 com o Flamengo no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

O gol do Fluminense veio aos 45 minutos do primeiro tempo. Sornoza cobrou escanteio da esquerda e Gum cabeceou no canto esquerdo do goleiro Diego Alves. O Flamengo chegou ao empate aos 40 do segundo tempo. Após escanteio cobrado por Diego, o goleiro Júlio César cortou, Juan chutou, mas foi bloqueado. A bola sobrou para Éverton, que chutou forte no canto do goleiro.

Henrique Dourado, que fez a primeira partida contra o Fluminense após deixar o clube, perdeu todas as chances que teve de marcar e foi substituído a 13 minutos do fim por Felipe Vizeu.

Com o resultado, o Fluminense decidirá a Taça Rio no domingo, às 16 horas, contra o Botafogo, que derrotou o Vasco na quarta por 3 a 2. O vencedor terá vantagem na fase semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo já está garantido, também com vantagem, por ter vencido a Taça Guanabara (1° turno).