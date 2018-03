Carioca: Flu vence Volta Redonda e assume liderança do grupo C

O Fluminense derrotou o Volta Redonda por 2 a 1 em partida disputada na tarde deste domingo, no estádio Los Larios, em Xerém, pela terceira rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O resultado fez a equipe tricolor assumir a liderança isolada do Grupo C com nove pontos ganhos. O Volta Redonda que fez uma campanha muito ruim, segue com apenas um ponto ganho e ocupa a lanterna do Grupo B. Todos os gols foram marcados em cobranças de pênaltis. Pedro e Robinho marcaram para os tricolores, enquanto Marcelo anotou para o Voltaço.

A partida foi muito movimentada, pois o campo estava encharcado devido as fortes chuvas e o Volta Redonda assumiu uma postura ofensiva para tentar sair da situação difícil em que se encontra na competição. O Fluminense teve um bom início, mas caiu de produção na etapa final e encontrou muita dificuldade para manter o resultado positivo.

Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Vasco, no estádio Nilton Santos; O Volta Redonda vai visitar o Macaé no Moacyrzão.

O Jogo – Os dois times começaram a partida com dificuldade por causa do terreno pesado provocado pela chuva forte que desabou pouco antes do jogo. Logo aos dois minutos, o zagueiro Ibañez se atrapalhou com a poça d’agua e Dija Baiano chutou forte na rede pelo lado de fora. Logo depois foi a vez de Gum escorregar e ser obrigado a fazer falta para evitar que Núbio Flávio saísse com a bola dominada. Os jogadores não conseguiam trocar passes e eram obrigados a apelar para chutões para tentar chegar ao ataque.

Aos seis minutos, Ayrton Lucas foi lançado por Robinho, investiu pela esquerda e foi derrubado na área por Gilberto. O árbitro marcou pênalti que Pedro converteu com categoria aos sete minutos.

Depois dos dez minutos, as condições do gramado melhoraram um pouco e o Fluminense passou a tocar a bola com mais facilidade, facilitado pela movimentação dos meias Sornoza e Robinho.

Aos 19 minutos, Ayrton Lucas invadiu pela esquerda e cruzou. A zaga do Volta Redonda falhou e a bola sobrou para a conclusão de Sornoza, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio.

O Voltaço só apareceu no ataque aos 21 minutos em cobrança fechada de escanteio que obrigou o goleiro Julio Cesar a sair para socar a bola para longe da sua área. Com dificuldades para tentar penetrar na defesa tricolor, o Volta Redonda tentava chegar na área através de cruzamentos que eram facilmente bloqueados pela defesa do Fluminense. Aos 29 minutos, após novo cruzamento, a bola sobrou para Dija Baiano que escorregou na hora de chutar e facilitou a tarefa da defesa tricolor.

Um minuto depois, Dija Baiano cruzou da direita e Gum evitou que a bola chegasse a Núbio Flávio, desviando para escanteio.

O Fluminense passou a encontrar dificuldades para sair da defesa. O Volta Redonda marcava em cima e continuava tentando chegar ao gol tricolor em cruzamentos na área. Aos 36 minutos, Dija Baiano foi lançado na corrida, mas o goleiro Julio Cesar foi mais esperto e ficou com a bola.

Aos 43 minutos, o time da Cidade do Aço desperdiçou a sua maior chance. Após cruzamento da esquerda, Ibañez falhou e Marcelo, livre na pequena área, cabeceou para fora.

Os dois times voltaram sem mudanças para o segundo tempo e logo aos dois minutos, Ayrton Lucas, o destaque da equipe, foi derrubado na entrada da área, mas os tricolores resolveram cobrar rapidamente e desperdiçaram a jogada, para irritação do técnico Abel Braga.

Aos cinco minutos, Dija Baiano foi lançado na esquerda e cruzou fechado para a entrada de Núbio, mas o goleiro Julio Cesar se antecipou e fez a defesa difícil.

O Fluminense só respondeu aos dez minutos. Após levantamento na área, a bola sobrou para Pedro que chutou mal e desperdiçou uma boa chance para ampliar. Dois minutos depois, Sornoza arrancou pelo meio e bateu forte para boa defesa de Douglas Borges.

Aos 15 minutos, Gilberto investiu livre pela direita, entrou na área, foi traído pelo tereno molhado e ficou sem a bola. Um minuto depois, após arrancada de Richard, Sornoza recebeu e tocou para a conclusão de Pedro, mas o chute do atacante foi defendido por Douglas Borges.

Sete minutos depois, o Fluminense ampliou. Ayrton Lucas investiu pela esquerda, disputou com Vinicius Pacheco e caiu na área. Apesar dos muitos protestos dos jogadores do Volta Redonda, o árbitro marcou pênalti. Robinho bateu no canto esquerdo e ampliou.

Aos 25 minutos, o árbitro marcou mais um pênalti contestado. Dija Baiano caiu na área após choque com Ayrton e o árbitro assinalou a penalidade que Marcelo bateu para diminuir a vantagem tricolor.

Depois do primeiro gol do Voltaço, o jogo ficou mais aberto e o Fluminense ameaçou aos 31 minutos em chute cruzado de Robinho que Douglas desviou para escanteio.

O Voltaço respondeu em cobrança de falta. Bruno apanhou o rebote e mandou a bomba, mas Renato Chaves salvou de cabeça.

Nos minutos finais, o Volta Redonda se lançou desesperadamente ao ataque para buscar o empate, enquanto o Fluminense tentava aproveitar os espaços para tentar liquidar o jogo, mas o marcador não foi mais alterado.

FICHA TÉCNICA: FLUMINENSE 2 X 1 VOLTA REDONDA

Local: Estádio Los Larios, em Xerém (RJ)

Data: 4 de março de 2018, domingo

Horário: 17h (de Brasília)

Público: 632 pagantes

Árbitro: Daniel Victor Costa Silva

Assistentes: Michael Correia e Andréa Marcelino de Sá

Cartões Amarelo: Richard (Fluminense); Bruno Barra, Luiz Gustavo e Vinicius Pacheco (Volta Redonda)

Gols: Pedro, aos sete minutos do primeiro tempo e Robinho, aos 22 minutos do segundo tempo (Fluminense); Marcelo, aos 25 minutos do segundo tempo (Volta Redonda)

FLUMINENSE: Julio Cesar, Gum, Renato Chaves e Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Junior Sornoza (Léo) e Ayrton Lucas; Robinho (Pablo Dyego) e Pedro (Dudu). Técnico: Abel Braga

VOLTA REDONDA: Douglas Borges, Luiz Gustavo, Gilberto, Bruno Costa e Luiz Paulo; Bruno Barra (Mauro), Pablo, Marcelo e Vinícius Pacheco (Fernandinho); Dija Baiano e Núbio Flávio (Anselmo). Técnico: Marcelo Salles

(com Gazeta Press)