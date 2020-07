Carioca: Flamengo bate Flu por 2 a 1 e está um empate do título

O Flamengo venceu por 2 a 1 o clássico contra o Fluminense neste domingo, 12, e está a um empate de se sagrar campeão estadual. Com gols de Pedro e Michael, o rubro-negro conseguiu a vantagem no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, disputado no Maracanã com portões fechados por causa da pandemia do novo coronavírus. Para estragar a festa do Fla e se sagrar campeão, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença na próxima quarta-feira, 15, às 21h30, também no Maracanã.

Para a grande decisão, entretanto, o Flamengo terá um importante desfalque: o atacante Gabigol, expulso nos acréscimos da partida deste domingo no Maracanã, cumprirá suspensão automática.

O confronto entre os campeões da Taça Guanabara e da Taça Rio, começou com o Fluminense ditando ritmo de jogo, sendo do tricolor a primeira grande chance do jogo. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Evanilson arriscou um chute cruzado, mas Diego Alves defendeu. Com o decorrer da partida, o Flamengo foi melhorando. E aos 28 Pedro transformou esta superioridade em gol, com um chute na saída de Muriel. A oportunidade foi criada após troca de passes envolvente do trio Vitinho, Arrascaeta e Diego.

O Fluminense retornou para a segunda etapa pressionando. Assim, logo aos 6 minutos Dodi finalizou da intermediária, obrigando Diego Alves a espalmar para evitar o empate. Aos 13, o meia Yago Felipe recebeu na grande área, puxou para o meio e bateu de perna esquerda, mas o goleiro rubro-negro salvou mais uma. Contudo, aos 14 o atacante Evanilson não perdoou. Ele recebeu o cruzamento de Egídio e concluiu com liberdade na pequena área, e deixou tudo igual. Aos 22, o Fluminense quase virou o marcador, quando Gilberto, próximo à linha de fundo, rolou a bola para Hudson, que bateu no centro da meta do goleiro Diego Alves, que defendeu.

Mas, quando o tricolor estava mais próximo do gol, Rafinha lançou Gabigol, que passou por Egídio e tocou para Michael. O camisa 19 teve apenas o trabalho de escorar para o fundo da rede aos 28 minutos para fazer o seu. Flamengo 2 a 1.