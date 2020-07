Carioca: Como assistir a Fluminense x Flamengo pela final da Taça Rio

O Fluminense recebe o Flamengo nesta quarta-feira 8, a partir das 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida, até o momento, será transmitida apenas na FluTV, canal tricolor no YouTube, de forma gratuita. Ações na Justiça, no entanto, ainda podem levá-la a outros canais.

Seguindo os protocolos do coronavírus, não haverá presença de público no Maracanã. Caso haja empate na final em jogo único, a partida será decidida nos pênaltis. Vitória do Flamengo dá ao clube rubro-negro o título Estadual antecipado, pois já faturou também a Taça Guanabara, o primeiro turno. O jogo pode marcar a despedida do técnico flamenguista Jorge Jesus, que negocia sei retorno ao Benfica.

Na última terça, surgiu a notícia sobre uma ação no TJD-RJ pedindo a transmissão compartilhada da final entre Fluminense e Flamengo. A eventual mudança iria contra o que diz a MP 984/2020, que exclui esta possibilidade ao visitante. A Ferj se apressou em informar que o pedido não partiu dela – mas da promotoria do Tribunal. “A Ferj esclarece que não entrou com ação no TJD-RJ para transmissão compartilhada da final da Taça Rio. A Ferj entende que o direito de transmissão pertence, por decisão judicial, à TV Globo”.

A federação, na verdade, tentou fazer com que a Globo transmitisse a partida, mas como a emissora não tem contrato com o Flamengo e só havia transmitido o jogo Fluminense x Botafogo por ordem judicial, decidiu pela não exibição e autorizou o time tricolor a fazer a transmissão em seu canal no YouTube. Até o momento, tanto o desejo da Ferj quanto o da promotoria não foram atendidos e somente o Fluminense pode autorizar uma exibição compartilhada – mas não pretende.

Para o jogo, as equipes terão desfalques. O Flamengo anunciou nesta manhã que um jogador – ainda não identificado – testou positivo para coronavírus e foi isolado. O clube também ressaltou que seus 40 atletas e funcionários que estarão no Maracanã, “estão aptos a trabalhar”.

O Fluminense, por outro lado, não poderá contar três titulares para a final. O centroavante Fred, grande reforço do clube para a temporada, o meia Paulo Henrique Ganso e o lateral Igor Julião tiveram problemas físicos e não foram relacionados.

Prováveis escalações:

Fluminense:

Muriel; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Dodi, Yago Felipe e Nenê; Marcos Paulo e Evanílson

Flamengo:

Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol