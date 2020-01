Carioca: como acompanhar Flamengo x Volta Redonda fora da TV

Depois de uma vitória no clássico, o Flamengo volta a campo neste sábado 25 diante do Volta Redonda, a partir das 18h, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Como o clube-rubro negro não fechou um novo contrato com a Globo para direitos de transmissão, apenas os torcedores presentes no estádio assistirão à partida, que será transmitida por rádios cariocas. O site de PLACAR fará a narração, minuto a minuto.

Outra opção será acompanhar a transmissão ao vivo, sem imagem do jogo, nas página do YouTube e Facebook da FlaTV. O Estadual não é prioridade para o Flamengo que, assim como nas rodadas anteriores, entrará em campo com uma equipe alternativa, formada por jovens, enquanto o técnico Jorge Jesus prepara o elenco principal para o restante da temporada.

A Rede Globo oferece ao Flamengo 30 milhões de reais pela transmissão de seus jogos, o dobro do que será pago para Fluminense, Botafogo e Vasco. O clube-rubro, negro, porém, alega que sua marca deve ser valorizada depois dos títulos do Brasileirão e da Libertadores de 2019 e exige cerca de 100 milhões de reais.

Prováveis escalações:

Flamengo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinicius e Luiz Henrique; Lucas Silva, Vitor Gabriel e Yuri César; Técnico: Maurício Souza.

Volta Redonda: Douglas; Oliveira, Heitor, Daniel, Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallison, Marcelo; Bernardo, Pedrinho, João Carlos. Técnico Luizinho Vieira.

