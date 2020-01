Carioca 2020 começa neste sábado, escanteado e sem Flamengo na TV

Acabaram as férias do futebol brasileiro. O Campeonato Carioca é o primeiro Estadual a ter início em 2020, a partir deste sábado 18, com mudanças no regulamento e um claro favorito: o Flamengo, atual campeão do Rio de Janeiro, do Brasil e da América. A boa fase rubro-negra, inclusive, motivou o impasse sobre os direitos de transmissão das partidas do clube com o Grupo Globo. Sem acordo com a única emissora que exibirá o campeonato, a estreia do Flamengo diante do Macaé, às 16h, não será televisionada.

Maior campeão com 35 títulos (contra 31 do Fluminense, 24 do Vasco e 21 do Botafogo), o Flamengo deixa cada vez mais claro seu desinteresse pelo Estadual e estreará diante do Macaé com uma equipe “alternativa”, formada pelo time sub-20 e atletas pouco aproveitados em 2019, já que os titulares e reservas, que disputaram o Mundial de Clubes no fim de dezembro, só retornam das férias no dia 27. Sem Jorge Jesus, o time será dirigido por Maurício Souza.

Na festa de lançamento do torneio, o presidente Rodolfo Landim confirmou que o Flamengo não terá, a princípio, seus jogos televisionados pela Globo, SporTV ou Premiere, que detêm os direitos de transmissão. Segundo ele, o clube rubro-negro recebe a mesma quantia de Fluminense, Vasco e Botafogo, mas “sozinho é maior do que os outros três somados”.

“Esse contrato é antigo, de 2016, firmado em outras bases. O Flamengo tinha outro plantel. Era outro tipo de espetáculo e demanda pela audiência. Isso mudou muito ao longo dos anos. Por outro lado, acompanhamos os índices de audiência. Podemos garantir que mais da metade dos assinantes compram o Carioca por causa do Flamengo. O porcentual oferecido neste contrato é igual ao dos outros três grandes. O Flamengo sozinho é maior em termos de demandas do que os outros três somados. É muito inferior ao que achamos que o clube merece”, declarou Landim.

Mudança no formato do torneio – Enquanto o atual campeão da América parece esnobar a competição, Vasco, Botafogo e Fluminense tentarão retomar o reinado do Rio e se recuperar de um 2019 bem abaixo das expectativas. Houve uma importante mudança no regulamento, que diminui as chances de uma equipe ser campeã estadual sem vencer nenhum dos dois turnos.

Pela nova fórmula, serão 12 clubes divididos em dois grupos de seis times. Na Taça Guanabara, as equipes de um grupo enfrentam as do outro. Na Taça Rio, os confrontos são entre times da mesma chave. Nos dois casos, os dois melhores de cada grupo farão uma semifinal e seus vencedores disputam o título.

Os times vencedores de cada turno farão a final do Carioca. Caso o mesmo time conquiste a Taça Rio e a Taça Guanabara, ele será o campeão direto desde que nenhuma outra agremiação tenha somado mais pontos no total dos dois turnos. O campeonato, portanto, pode ter de 15 a 17 datas. O Maracanã, que em 2020 completa 70 anos, batizará o novo do troféu da competição.

Do lado do Vasco, que estreia no domingo 19 diante do Bangu, em São Januário, as principais atrações são o técnico Abel Braga, campeão no ano passado com o rival Flamengo, e o atacante argentino Germán Cano, contratado junto ao Independiente de Medellín. O Fluminense, grande que amarga o mais longo jejum estadual (não vence desde 2012) também tem novo comandante, Odair Hellmann.

O Botafogo encara o Volta Redonda também com uma equipe alternativa e com o auxiliar Bruno Lazaroni na vaga do treinador principal Alberto Valentim – o time, que realiza pré-temporada em Domingos Martins (ES), só deve mandar força máxima a partir da terceira rodada.

Os jogos da primeira rodada:

Sábado, 18 de janeiro

16h Madureira x Portuguesa

16h Macaé x Flamengo

16h30 Resende x Boavista

18h Volta Redonda x Botafogo

Domingo, 19 de janeiro

16h Vasco x Bangu

19h Cabofriense x Fluminense