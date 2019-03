Carille traça comparações com Sampaoli e cita ‘Mourinho x Guardiola’

Na entrevista coletiva antes do clássico de domingo, 10, contra o Santos, o técnico do Corinthians, Fábio Carille elogiou nesta sexta, 8, o início da trajetória do técnico Jorge Sampaoli à frente do rival, já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas criticou a imprensa por tratar o estilo de jogo do argentino como “inovação”. E para definir as diferenças de estilos entre os dois, Carille fez uma comparação com José Mourinho e Pep Guardiola.

“Eu sei e nós sabemos como eles jogam. Contratamos jogador em cima das ideias do Corinthians nos últimos dez anos. A essência é a mesma”, disse o treinador, que fez uma comparação com o Barcelona quando era treinado por Josep Guardiola. “Ele (Sampaoli) traz os pontas para dentro para prender a linha de quatro jogadores, mesmas ideias do Fernando Diniz (atualmente no Fluminense), para criar superioridade pelo meio. Precisamos ficar atentos se perdermos a bola, pois jogam parecido com o Barcelona do Guardiola”, afirmou.

Carille também definiu seu estilo comparando com outros treinadores europeus. “A minha maneira de treinar é aquilo que aprendi que dá certo, com característica dos jogadores se encaixando. Aprendi com Mano, Tite e também o que vejo com Simeone e Mourinho. Eu vou mais de linha de quatro jogadores. Para o Sampaoli, é mais de movimentação”, comparou.

O treinador criticou o termo “inovação”, constantemente relacionado ao trabalho de Sampaoli, evoltou a lembrar de Fernando Diniz. “É um trabalho de início brilhante, mas falar em inovação é falta de respeito com o que Fernando Diniz fez no Audax, eliminando o Corinthians e jogando melhor que o Santos. As ideias se assemelham. Diniz é meu amigo, não sei se é referência para ele, mas se assemelha muito. É um trabalho para ser exaltado”, afirmou o treinador.

Carille, no entanto, deixou clara sua admiração pelo rival. “O Sampaoli fez um excelente trabalho na Universidad de Chile, na seleção do Chile e que foi para uma Copa com a Argentina, se foi bem ou mal não importa, mas o peso é muito grande. Acho que 5% dos técnicos não fazem o que ele faz”, elogiou o Carille.

O treinador evitou antecipar qual escalação usará no clássico, mas já confirmou a ausência de Gustagol, que se recupera de lesão – Mauro Boselli será o titular. No meio, Jadson está recuperado de dores no joelho direito, mas só será utilizado por 20 ou 30 minutos. A tendência é que Sornoza comece como titular. “O clássico já é motivante. São gostosos, envolvem e mexem com a imprensa, torcedor e jogadores”, disse o treinador sobre o confronto de domingo.