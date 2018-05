Carille fora do Corinthians: ele vai treinar o Al Wehda, da Arábia Saudita

O Al Wehda, da Arábia Saudita, anunciou na noite desta terça-feira um acerto com o técnico Fábio Carille, do Corinthians. A publicação foi feita no Twitter do clube. À tarde, o presidente do clube, Hatem Khaimi, havia revelado que a equipe, recém-promovida à primeira divisão saudita, tentaria contratar o treinador corintiano.

“O chefe do corpo nos ofereceu um dos treinadores brasileiros que estavam sendo negociados pelo Al Hilal”, disse Khaimi, em entrevista ao portal Dawriplus, especializado em notícias esportivas, revelando o apoio até da federação local. “Ele foi campeão brasileiro na temporada passada com o Corinthians e tem apenas 45 anos”, continuou Khaimi.

A nota oficial do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que foi comunicado nesta terça-feira (22), às 20h10, que o técnico Fábio Carille aceitou a proposta do Al Wehda, da Arábia Saudita.

O clube agradece Fábio Carille pelos dez anos de serviços prestados desde auxiliar até treinador, pelos títulos conquistados e a todos os profissionais que se dedicaram neste período.

O auxiliar Osmar Loss comanda a equipe a partir desse momento tendo toda a estrutura de profissionais que trabalharão em prol do clube nessa sequência de temporada.

A diretoria do Corinthians acredita no apoio da torcida, que sempre está com o time em qualquer ocasião.”