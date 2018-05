Carille fica? Jornal saudita coloca técnico do Sporting no Al Hilal

De acordo com o Jornal Al-Watan, da Arábia Saudita, a torcida do Corinthians pode respirar aliviada. A publicação afirma que o técnico português Jorge Jesus, atualmente a frente do Sporting de Lisboa, já está apalavrado com a equipe do Al Hilal, a mesma que sondou o treinador do alvinegro, Fábio Carille.

Ainda segundo o Al-Watan, Jesus deve assinar o contrato com a equipe saudita nos próximos dias. O técnico português comandou o Sporting de Lisboa neste domingo na final da Taça de Portugal: sua equipe foi derrotada pelo Aves por 2 a 1.

Na última terça-feira, torcedores do time treinado por Jorge Jesus, insatisfeitos com o mau desempenho do time, invadiram a Centro de Treinamentos e agrediram membros da comissão técnica e jogadores. O fato quase adiou a decisão, porém a medida a opção acabou descartada pela Liga Portuguesa.

O Sporting foi o clube que mais investiu para esta temporada, porém, terminou o Campeonato Português na terceira posição e sequer vai voltar para a Liga dos Campeões da Europa, na qual foi eliminado ainda na fase de grupos no ano passado. O técnico Jorge Jesus tem o maior salário entre os treinadores do país e tem evitado dar entrevistas, assim como todo o elenco dos Leões de Lisboa.

(com Gazeta Press)