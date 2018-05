Carille admite: sairia do Corinthians por ‘2 caminhões de dinheiro’

Apesar da massacrante vitória por 7 a 2 sobre o Deportivo Lara, pela Libertadores, o grande assunto no Corinthians após a partida na Venezuela foi a provável ida do técnico Fábio Carille para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Na madrugada desta sexta-feira, o treinador disse que a proposta ainda não foi oficializada e brincou ao relembrar uma declaração antiga – a de que não deixaria o Corinthians nem por um “caminhão de dinheiro.”

Os profissionais que cuidam da carreira de Carille se mostram bastante animados com os valores oferecidos pelo Al Hilal: os rendimentos devem chegar a 1 milhão de reais por mês, aproximadamente quatro vezes o salário atual do treinador do Corinthians, entre ganhos fixos e bônus. O vínculo é válido até o final de 2019, com possível extensão por mais uma temporada.

“Estou muito tranquilo em relação a isso. Não é a primeira proposta que aparece. Essa infelizmente vazou por conta de emissora do mundo árabe. Tive proposta e não dei andamento há um tempo porque só poderia levar um profissional”, relembrou Carille, que dessa vez poderá levar três membros consigo.

“Se eu falar de valores que recusei, vão me chamar de louco por não ter aceitado. Ate hoje não tem nada oficial. Só especulação, nada. Estou sendo muito claro com diretoria desde inicio. Vamos esperar, estou muito tranquilo aqui no Corinthians”, concluiu o treinador, que viaja nesta sexta-feira ao Recife, para a partida contra o Sport, no domingo, e só chega à capital paulista na próxima segunda-feira.

O andamento da proposta gera algumas discordâncias. No Corinthians, é consenso que ele só vai decidir seu futuro quando voltar a São Paulo, na próxima semana. Pessoas ligadas ao treinador, no entanto, asseguram que o montante já foi aceito e será apenas anunciado oficialmente na semana seguinte, sem chance de reversão.

A ideia no Parque São Jorge é que Carille fique no clube até a parada para a Copa do Mundo, dando tempo para a definição de seu substituto. A possibilidade ganhou força pelo fato de o Al Hilal voltar aos campos apenas em agosto no seu campeonato local, dando ao técnico dois meses de preparação mesmo com a saída apenas em junho.

Em sua primeira experiência como treinador efetivado, Carille, de 44 anos, conquistou dois Campeonatos Paulistas e o Brasileirão do ano passado, em um ano e meio no cargo.