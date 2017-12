Capitão da Sérvia diz que Brasil é favorito ao título

De São Patersburgo – Branislav Ivanovic conhece bem o futebol do Brasil: nos dez anos em que atuou pelo Chelsea, o defensor sérvio de 33 anos manteve amizade com Oscar, David Luiz, Willian e Diego Costa. Em fevereiro, Ivanovic deixou o clube de Londres para atuar no Zenit, de São Petersburgo. Em solo russo, o experiente jogador espera não apenas conquistar mais títulos nacionais, mas também surpreender na Copa do Mundo de 2018.

Em breve conversa, o capitão sérvio analisou o grupo E da competição, que além de Sérvia e Brasil tem Costa Rica e Suíça. “É uma chave muito difícil. Estávamos no pote 4, então não tínhamos muita opção. A Suíça é um time forte, que só perdeu um jogo nas Eliminatórias, e a Costa Rica sempre cresce contra equipes melhores. Para nós, tudo vai depender do que acontecer na estreia contra a Costa Rica.”

A Sérvia será o terceiro adversário da seleção brasileira, em 27 de junho, em Moscou. Ivanovic vê o Brasil em grande fase e espera não depender desta partida para avançar. “Claro que o Brasil é o favorito, não só do grupo, mas de toda a Copa, como sempre.” Ele contou que ainda não conversou sobre o confronto com seus amigos brasileiros. “Ainda não falei com eles. David Luiz ainda não fez nenhuma piada comigo, mas ainda há tempo para isso.”

O jogador, que pode atuar como zagueiro e lateral-direito, disputou o Mundial de 2010 na África do Sul, no qual sua seleção caiu na primeira fase. Desta vez, ele acredita que a presença da torcida Sérvia – uma viagem de avião de Belgrado a Moscou dura pouco mais de duas horas – pode ajudar seu time. “Para nós será como jogar em casa, então esperamos fazer uma grande Copa.”