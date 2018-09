Capitão da França admite embriaguez e tem carteira de motorista suspensa

Hugo Lloris, goleiro do Tottenham e capitão da seleção da França, campeã do mundo na Rússia, foi condenado nesta quarta-feira (12), em Londres, a 20 meses de suspensão da carteira de motorista e multa de 50.000 libras (270.880 reais na cotação atual) por dirigir embriagado.

Lloris, que se declarou culpado, foi detido em 24 de agosto ao volante de seu carro após uma operação de controle da polícia em Gloucester Place, centro de Londres. Sua taxa de alcoolemia por litro de ar expirado por 100 ml de ar era de 80 microgramas, mais que o dobro do limite legal no Reino Unido, de 35 microgramas por litro. Na ocasião, o goleiro de 31 anos foi encaminhado para a realização de procedimentos padrões na delegacia e só foi liberado depois de sete horas.

Lloris foi ausência no treino daquela sexta-feira, 24 de agosto, mas foi escalado como titular e capitão do Tottenham na vitória de 3 a 0 contra o Manchester United na segunda-feira seguinte. Desde então, com lesão na coxa, o goleiro não jogou mais.