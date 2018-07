A Fifa promoveu nesta sexta-feira uma entrevista coletiva com os cantores que vão participar da festa de encerramento da Copa do Mundo, meia hora antes da partida entre França e Croácia, domingo, em Moscou. Participaram o ator e o cantor norte-americano Will Smith, que ao lado do porto-riquenho Nicky Jam e da kosovar Era Istrefi cantam o tema do Mundial da Rússia, “Live It Up”.

Quando questionada sobre um momento memorável, a cantora kosovar Era Istrefi quebrou o protocolo e citou dois jogadores punidos pela Fifa por manifestarem posições políticas. “O momento mais incrível foi quando a Suíça jogou e dois jogadores da Albânia marcaram gols. Foi incrível”, afirmou. Os dois jogadores são os suíços Xhaka e Shaqiri, mas de origem albanesa, como a cantora. Na comemoração dos gols, eles fizeram o gesto da águia de duas cabeças da bandeira da Albânia e foram multados pela Fifa por “gestos políticos”.

O ex-jogador Philipp Lahm, campeão pela seleção alemã no Brasil em 2014, e a modelo russa Natalia Vodianova serão os responsáveis por levar o troféu da Copa do Mundo ao estádio Lujniki, em Moscou, minutos antes do início da decisão. Ela ficará exposta até o final da partida e será entregue ao time campeão.