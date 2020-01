Canadense Sinclair bate recorde de gols por seleções no futebol feminino

A canadense Christine Sinclair se tornou a maior goleadora da história do futebol feminino internacional nesta quarta-feira 29, na vitória da seleção do Canadá sobre São Cristóvão e Nevis por 11 a 0 no torneio de classificatório da Concacaf para as Olimpíadas de Tóquio-2020

Na partida realizada na cidade de Brownsville, Texas (Estados Unidos) a jogadora fez seu gol de número 185, superando a marca anterior que pertencia à ex-jogadora americana Abby Wambach (184 gols).

Entre os homens, o recordista é o ex-jogador iraniano Ali Daei, com 109 gols, perseguido por Cristiano Ronaldo, que tem 99 gols por Portugal. O recordista da seleção brasileira é Pelé, com 77 gols em jogos oficiais.

Sinclair balançou as redes duas vezes na goleada do Canadá sobre a seleção da pequena ilha, que conta uma população de 50.000 pessoas. Sinclair, de 36 anos, tem duas medalhas de bronze olímpicas no currículo, em Londres-2012 e Rio-2016. Assista, abaixo, aos seus gols pela seleção canadense: