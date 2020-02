Campeonato Paulista: Corinthians perde para o Água Santa fora de casa

O Corinthians visitou o Água Santa na tarde deste sábado 22, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e saiu com a derrota. Vagner Love abriu o placar logo no início do jogo, mas sofreu a igualdade ainda no primeiro tempo, pelos pés de Luan Dias. Robinho virou o jogo já nos momentos finais da partida, que aconteceu na Arena Inamar, em Diadema, às 15h, porque o estádio não possui iluminação artificial de qualidade.

É a terceira partida seguida que a equipe do técnico Tiago Nunes não consegue vencer na competição. A última vitória veio na quarta rodada, na Arena Corinthians, no clássico contra o Santos.

Com a terceira derrota no Paulistão, o Corinthians ficou com oito pontos e continua em segundo do grupo, com um ponto a menos do que líder Guarani, que perdeu na rodada para o Palmeiras. A equipe do Parque São Jorge ainda pode ser ultrapassada pelo Red Bull Bragantino, que enfrenta o Santo André, fora de casa, neste domingo 23, e tem a mesma pontuação dos corintianos.