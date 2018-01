Campeonato Italiano: Verona é multado por racismo de torcida

O Hellas Verona foi multado nesta quarta-feira pela FIGC (Federação Italiana de futebol) em 20.000 euros (cerca de 78.100 reais), devido a manifestações racistas contra o meia francês Blaise Matuidi, da Juventus, durante jogo disputado no último sábado. A punição ainda determinou o fechamento da curva sul do estádio Marcantonio Bentegodi, de onde teriam vindo músicas de cunho racista, de acordo com a entidade. Esta sanção, no entanto, só acontecerá se houver reincidência.

Em comunicado, a liga explicou que a sentença fica suspensa momentaneamente, por ser a primeira vez nesta temporada que situação semelhante acontece.

Na vitória da Juventus sobre o Verona por 3 a 1, Matuidi abriu o marcador, aos 6 minutos do primeiro tempo.