Campeonato Italiano estreia na temporada da TV aberta com clássico romano

A RedeTV! anunciou nesta sexta-feira,1, o início das transmissões do Campeonato Italiano nesta temporada, que acontecerá sempre aos sábados. O canal de TV aberta revelou que a partida de estreia será o clássico romano entre Lazio e Roma, às 16h30 (de Brasília), logo após a transmissão de partida do Campeonato Inglês, entre West Ham e Newcastle.

As transmissões da liga italiana fazem parte de acordo firmado com a DAZN para as temporadas 2018/2019 e 2019/2020. O contrato contempla também transmissão de partidas da Copa Sul-Americana às quartas ou quintas-feiras.

A RedeTV! transmitirá onze partidas do Campeonato Italiano na temporada 2018/2019, entre março e maio, e outros 34 jogos da temporada 2019/2020, entre agosto deste ano e maio de 2020.

As transmissões do Campeonato Italiano terão produção do canal DAZN, com narradores da empresa, que entrou no mercado brasileiro em dezembro do ano passado e passará a ser uma ferramenta de streaming cobrada a partir deste mês de março.