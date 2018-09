Campeonato Italiano: Cristiano Ronaldo marca e Juventus mantém 100%

Com gols de Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, a Juventus venceu o Frosinone por 2 a 0, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Italiano. Com 15 pontos conquistados, a atual hexacampeã segue com 100% de aproveitamento no torneio. Já o Frosinone ocupa a penúltima colocação, com apenas 1 ponto conquistado até agora.

A Juventus pressionou desde o início da partida, mas não conseguia superar a retranca dos donos da casa até que, aos 35 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo, de perna esquerda, abriu o placar. Nos acréscimos, Bernardeschi marcou o segundo.

Na próxima rodada, na quarta-feira, a Juventus recebe o Bologna, às 16 horas (Horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o Frosinone enfrenta a Roma.