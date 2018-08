Campeonato Italiano: Cristiano Ronaldo estreia com medidas antiterrorismo

A cidade de Verona, no norte da Itália, adotará no sábado medidas antiterrorismo para a estreia de Cristiano Ronaldo na partida entre Juventus e Chievo. A expectativa é de mais de 30.000 torcedores no Estádio Marc’Antonio Bentegodi para acompanhar a partida de abertura do Campeonato Italiano. O jogo está marcado para às 13h (horário de Brasília).

De acordo com Angelo Sidoti, representante do governo italiano, o jogo “assumiu uma importância global” por causa da estreia do atacante. Por isso, Verona ficará “blindada” contra uma possível tentativa de ataque, segundo a agência de notícias italiana Ansa. Os agentes da polícia local e os esquadrões antiterrorista vão monitorar as proximidades do estádio, rodeado de lojas e residências.

Após conquistar vários títulos pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo foi contratado pela Juventus por 112 milhões de euros (cerca de 495 milhões de reais) e terá salário estimado de 30 milhões de euros (130 milhões de reais) por temporada.