Campeonato Inglês: Tottenham vence o United com gols de Lucas

O Tottenham venceu o Manchester United por 3 a 0 nesta segunda-feira, no Estádio Old Trafford, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. O atacante brasileiro Lucas Moura marcou dois gols e foi o destaque da equipe londrina. Harry Kane marcou o outro gol do Tottenham.

O resultado complicou a situação do técnico português José Mourinho, criticado desde o início da temporada. Logo após o apito final, ele parou diante dos torcedores e aplaudiu, sem explicar o motivo. Nas últimas semanas, jornais europeus apontaram o interesse de o francês Zinedine Zidane em comandar o Manchester United, caso Mourinho seja demitido.

Jose Mourinho applauding the remaining Man Utd fans at Old Trafford. 😵 pic.twitter.com/pSs97ya9fg — Soccer AM (@SoccerAM) August 27, 2018

Na 13ª colocação, o United enfrenta o Burnley no próximo sábado, fora de casa. O Tottenham segue com 100% de aproveitamento após a vitória desta segunda e divide o primeiro lugar da competição com o Liverpool. Na próxima rodada, o Tottenham joga fora de casa contra o Watford.