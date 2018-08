Campeonato Inglês: metade dos times precisa de público para ter lucro

Onze dos 20 clubes da Premier League, o Campeonato Inglês, poderiam jogar com o estádio vazio e ainda assim terem lucros, segundo revelou nesta terça-feira um estudo da BBC, baseado em cifras da temporada 2016-2017. Por causa dos direitos de transmissão recorde – 9,3 bilhões de euros (cerca de 41 bilhões de reais) para o triênio 2016-2019 -, os ingressos vendidos representaram apenas um quinto das receitas da última temporada.

A maioria dos clubes ingleses pode “prescindir de seu público para gerar lucro”, avalia Bob Wilson, especialista na economia do futebol e professor da Universidade de Sheffield Hallam. “Quando a Premier League paga 120 milhões de libras (593 milhões de reais) para jogar bola, é possível jogar em um estádio vazio sem prejuízo.” A estrutura de receitas deve se manter, pois o total dos direitos de TV para o período 2019-2022 deve alcançar as somas atuais.

Apesar desses números, o presidente da federação de torcedores, Malcolm Clarke, diz que os clubes não devem esquecer de seu público. Para ele, as televisões não pagariam tanto se o ambiente nos estádios não for bom. “Os jogadores e treinadores vêm e vão, mas nós estamos sempre lá. A razão pela qual obtém contratos lucrativos é que no produto final existe a multidão, o ruído, os torcedores rivais, o ambiente. Não seria chato ver um jogo da Premier League em um estádio vazio?”

A Premier League diz que está fazendo esforços para os torcedores irem aos jogos, incluindo o custo limite de 30 libras (148 reais) para os ingressos. “O futebol de alta qualidade, combinado ao compromisso dos seguidores, levou a uma taxa de ocupação dos estádios de 96% na última temporada”, escreveu a Premier League em comunicado.

Clube que teriam lucro mesmo sem os torcedores