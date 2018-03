Campeonato Inglês: Firmino faz de letra em goleada do Liverpool

Recém-convocado por Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Alemanha e Rússia, o atacante Roberto Firmino marcou de letra o terceiro gol na vitória do Liverpool por 5 a 0 sobre o Watford. A partida acontece neste sábado, no estádio de Anfield Road, pelo Campeonato Inglês e teve como destaque o egípcio Mohammed Salah, que deu assistência para o gol do brasileiro e marcou os outros quatro.

Nesta temporada, o jogador brasileiro fez 42 jogos e marcou 23 gols com a camisa do Liverpool, que com a vitória, recuperou a terceira posição do Campeonato Inglês. São 63 pontos, dois a mais que o Tottenham, que teve seu jogo adiado devido à participação na Copa da Inglaterra.