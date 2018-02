Campeonato Inglês estuda introduzir pausa de inverno em 2019

A Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, estuda introduzir uma pausa de inverno a partir da temporada 2019, segundo informou nesta terça-feira a emissora britânica BBC. Os clubes da primeira divisão e a Federação Inglesa (FA) negociaram por meses a possibilidade de encaixar uma pausa entre os meses de dezembro e janeiro.

“Mantivemos conversas durante meses, com a FA e a EFL (que cuida da Copa da Liga), sobre os desafios do cada vez mais congestionado calendário na Inglaterra, sobre as formas de poder reduzir esse problema e dar um descanso aos jogadores”, disse a Premier League em comunicado. “Se conseguirmos encontrar espaço no calendário, trataremos o tema com nossos acionistas para encontrar uma solução que funcione para todos”, completou.

É esperado que o novo acordo de direitos de transmissão do Campeonato Inglês, para o período 2019-2022, seja anunciado na semana que vem com um aumento do valor das cotas de transmissão. Atualmente, a Sky Sports e BT Sport pagam 5,1 bilhões de libras pela transmissão de 168 partidas.