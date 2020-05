O Campeonato Inglês, liga nacional mais badalada do futebol europeu, já tem data para ser reiniciada. Segundo informações do diário The Telegraph, posteriormente confirmadas por diversos veículos locais, a Premier League será retomada em 17 de junho, com duas partidas que ficaram pendentes da 28ª rodada. O retorno ainda não foi confirmado oficialmente pela liga, que tem o Liverpool isolado na liderança e está suspenso desde o dia 13 de março por causa da pandemia do coronavírus.

Em 17 de junho, uma quarta-feira, devem ocorrer os jogos entre Aston Villa e Sheffield United, e Manchester City e Arsenal. A próxima rodada completa seria no fim de semana seguinte, dos dias 20 e 21 de junho. Ainda segundo a imprensa local, a Premier League será encerrada em seis semanas, no início de agosto, com os 92 jogos restantes realizados em sete rodadas de fim de semana e duas no meio de semana. A final da Copa da Inglaterra deve ocorrer em 8 de agosto. Não haverá presença de torcedores em nenhuma das partidas.

A confirmação ainda depende da autorização dos órgãos sanitários do Reino Unido. A liga vem realizando testes de coronavírus em mais de 1.000 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e funcionários dos clubes, e na terceira e última sessão, registrou quatro casos positivos. Os clubes já votaram, por unanimidade, a favor da retomada dos treinos coletivos e recomeçaram os treinos em pequenos grupos.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido é o segundo país com mais mortes por coronavírus (mais de 37.000) – atrás apenas dos Estados Unidos, que ultrapassaram os 100.000 óbitos –, mas os casos já apresentam curva descendente. O Liverpool, que persegue o título inglês há 28 anos (jamais venceu no formato da Premier League) lidera a temporada com 82 pontos, 15 a mais que o vice-líder e atual bicampeão Manchester City.

Até o momento, a Bundesliga, o Campeonato Alemão, é o único entre as grandes ligas da Europa a ter retomado suas atividades, no último dia 16. A liga espanhola deve ser reiniciada antes da Premier League, em 11 de junho, com o clássico andaluz entre Bétis e Sevilla, revelou o presidente de La Liga, Javier Tebas.