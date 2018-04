Campeonato Inglês: clubes vetam uso do VAR na próxima temporada

Acionistas e representantes dos 20 clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Inglês votaram nesta sexta-feira contra o uso do sistema de árbitro de vídeo (VAR) na próxima temporada. “As equipes acertaram hoje continuar com o VAR em fase de teste na temporada 2018/2019. A decisão foi tomada depois de debate sobre o progresso dos experimentos no futebol inglês e do aprendizado em outras competições”, informou a Premier League, que organiza o torneio, em comunicado.

A nova tecnologia foi testada pela primeira vez nesta temporada em algumas partidas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, além de amistosos da seleção. “Os clubes estão gratos pelos avanços realizados por Mike Riley, diretor do colégio de arbitragem inglês (PGMOL), e sua equipe. Os testes continuarão na temporada 2018/2019 para melhorar o sistema, sobretudo a comunicação dentro do estádio e para quem está vendo o jogo de casa. Pediremos também que o VAR seja utilizado mais amplamente em partidas da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa”, disse Premier League em nota.