Campeonato Gaúcho: Grêmio vence Inter por 3 a 0

Os mais de 44.000 torcedores do Grêmio que foram à arena do clube celebraram uma vitória por 3 a 0 sobre o rival Inter, no Gre-Nal 414, válido pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Com gols de Everton, Jael e Arthur, o clube tricolor abriu grande vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira, no Beira Rio, às 21h45.

O Inter atacou mais no primeiro tempo, mas parou nas boas defesas de Marcelo Grohe. O Grêmio se aproveitou e marcou o primeiro em uma bela troca de passes na área. Luan encontrou Ramiro, que deu passe para Everton marcar. No segundo tempo, Jael ampliou em uma cobrança de falta perfeita, no ângulo do goleiro Marcelo Lomba. E já perto do fim, Arthur recebeu de Jael, invadiu a área e marcou o terceiro.