Campeonato Espanhol: Real Madrid vence com dois gols de Casemiro

Casemiro nunca foi um grande artilheiro, mas já havia feito alguns golaços pelo Real Madrid. Na tarde deste sábado, 18, entretanto, conseguiu uma proeza inédita com a camisa do clube: colocou duas bolas nas redes adversárias em uma mesma partida. O brasileiro anotou os dois tentos da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Sevilla, no estádio Santiago Bernabéu.

O primeiro deles pode entrar na lista dos belos gols de Casemiro. O volante da seleção tabelou com Jovic, recebeu passe de calcanhar e tocou por cima do goleiro Vaclik, aos 11 minutos do segundo tempo, para abrir o placar. O empate do Sevilla veio dos pés de De Jong sete minutos depois, mas o brasileiro garantiu a vitória aos 23. Lucas Vázquez cruzou na cabeça de Casemiro, que escorou para as redes.

Quatro brasileiros foram titulares do Real Madrid neste sábado. Além do artilheiro da tarde, o zagueiro Éder Militão, o lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Rodrygo iniciaram a partida. O também atacante Vinicius Júnior entrou no segundo tempo justamente no lugar do ex-jogador do Santos.

Com o triunfo, o Real Madrid vai dormir na liderança do Campeonato Espanhol. O time dirigido por Zinedine Zidane chegou a 43 pontos e abriu três do Barcelona. O rival joga às 17h deste domingo, 19, contra Celta de Vigo, em casa, e volta a dividir o primeiro lugar se vencer