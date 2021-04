Campeonato Carioca vende direitos de transmissão para 40 países

O Campeonato Carioca será transmitido, a partir da próxima rodada, para 40 países. A novidade foi confirmada a PLACAR nesta quinta-feira, 22, pela Sportsview, agência responsável pelo projeto e pelas negociações, em parceria com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Os jogos da 11ª rodada, que definirá o campeão da Taça Guanabara, poderão ser vistos nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Alemanha, Austrália, além das nações da América Latina, dos Balcãs e do Reino Unido, todos em sistema pay TV e/ou streaming, dependendo das operadoras de cada país.

Desde que rompeu contrato com a Globo no ano passado, na esteira das polêmicas com a MP do futebol, o Campeonato Carioca vem buscando novas alternativas de transmissão, com ênfase no conceito Over the Top (OTT), ou seja, plataformas de distribuição de conteúdos pela internet, no qual o usuário assiste sob demanda.

A edição de 2021 é transmitida em TV aberta pela Record e via pay-per-view do Carioca nas operadoras Claro, Sky e Vivo e também nos aplicativos dos clubes, cujo pacote completo custa 129,90 reais.

“Os acordos de transmissão internacional fazem parte do processo de reposicionamento do Cariocão na vanguarda do esporte brasileiro. Um dos maiores objetivos da Sportsview com a competição é transformá-la em uma plataforma de comunicação, ampla e inclusiva, e estamos no caminho. Hoje o Cariocão é multiplataforma em sua distribuição, presente na TV aberta, pay-per-view, mobile, betting rights e, agora, ampliando sua participação nas Américas e chegando até a Europa e Oceania”, diz Raul Costa Jr, executivo da Sportsview, com longa passagem pela Globo.